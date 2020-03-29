От коронавируса скончался фанат «Чарльтона», который не пропустил ни одного матча команды с 1998 года

«Чарльтон» сообщил о смерти самого преданного поклонника команды — Себа Льюиса. 38-летний мужчина ушел из жизни от осложнений, который были вызваны коронавирусом COVID-19.

Льюис был легендарным болельщиком «Чарльтона». Начиная с 1998 года, он не пропустил ни единого матча команды. За 22 года он посетил 1076 игр «красных дроздов», посещая и домашние, и выездные встречи.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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