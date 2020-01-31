Особенный. Моуринью взял у себя интервью о работе «Тоттенхэма» на трансферном рынке
18:12
Забавный случай произошел на пресс-конференции главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. В последний день трансферного окна он спросил себя, будут ли новички в команде.
— Первый вопрос. Вы ждете какого-нибудь игрока до окончания трансферного окна? Первый ответ. Нет.
— Двигаемся дальше. Второй вопрос. Вы довольны работой на трансферном рынке? Да, я доволен.
— Третий вопрос. Нужен ли вам нападающий?
Jose Mourinho just interviewed himself ? pic.twitter.com/5P5k9LYjnq— B/R Football (@brfootball) January 31, 2020
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