Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения «Ман Сити»

Основатель Football Leaks Руй Пинту планирует опубликовать документы о нарушениях «Манчестер Сити».

Он отметил, что в отчетах указаны полученные клубом суммы, о которых не сообщалось футбольным властям. Эти документы — часть расследования Премьер-лиги в отношении «Сити».

«Я передал французским и немецким властям пять жестких дисков с миллионами документов, в том числе о «Сити», и описал, что находится на каждом из них. Я уверен, что они уголовно значимы», — заявил Пинту по видеосвязи на конференции OffShore-Alert Marbella.

Когда именно будут опубликованы документы — не сообщается.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.