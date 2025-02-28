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Судейство

28 февраля 2025, 16:30

Оскорбивший Клоппа судья Кут отстранен от работы до 2026 года

Алина Савинова

УЕФА дисквалифицировал английского судью Дэвида Кута до лета 2026 года, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что 42-летний арбитр отстранен от работы за нарушение правил достойного поведения и нанесение ущерба репутации футбола.

В ноябре Куту запретили работать на матчах АПЛ из-за скандального видео, где арбитр в разговоре с друзьями в нетрезвом состоянии оскорбил бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Позже УЕФА начал еще одно дисциплинарное расследование в отношении британца. Предполагалось, что судья применял запрещенные вещества во время работы на чемпионате Европы 2024 года.

Дэвид Кут.Судья Кут, обматеривший Клоппа, точно в беде. Появилось видео, на котором он нюхает белый порошок
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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