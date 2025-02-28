Оскорбивший Клоппа судья Кут отстранен от работы до 2026 года

УЕФА дисквалифицировал английского судью Дэвида Кута до лета 2026 года, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что 42-летний арбитр отстранен от работы за нарушение правил достойного поведения и нанесение ущерба репутации футбола.

В ноябре Куту запретили работать на матчах АПЛ из-за скандального видео, где арбитр в разговоре с друзьями в нетрезвом состоянии оскорбил бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Позже УЕФА начал еще одно дисциплинарное расследование в отношении британца. Предполагалось, что судья применял запрещенные вещества во время работы на чемпионате Европы 2024 года.