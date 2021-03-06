Оскар заявил о намерении завершить карьеру в «Челси»

Полузащитник «Шанхай Шанган» Оскар рассказал о желании закончить карьеру в «Челси».

«Я думаю закончить карьеру в «Челси», я хорошо провел там время. Этот клуб очень помог мне вырасти и реализовать мечту сыграть в Лиге чемпионов. «Челси» помог мне поучаствовать в чемпионате мира и выиграть чемпионат Англии. У меня много друзей в клубе. Я мечтаю закончить карьеру там», — цитирует talkSPORT Оскара.

Оскар выступал за «Челси» с июля 2012 года по январь 2017 года. Вместе с «синими» 29-летний бразилец стал победителем чемпионата Англии и Лиги Европы, а также завоевал Кубок английской лиги.