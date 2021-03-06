Оскар заявил о намерении завершить карьеру в «Челси»
Полузащитник «Шанхай Шанган» Оскар рассказал о желании закончить карьеру в «Челси».
«Я думаю закончить карьеру в «Челси», я хорошо провел там время. Этот клуб очень помог мне вырасти и реализовать мечту сыграть в Лиге чемпионов. «Челси» помог мне поучаствовать в чемпионате мира и выиграть чемпионат Англии. У меня много друзей в клубе. Я мечтаю закончить карьеру там», — цитирует talkSPORT Оскара.
Оскар выступал за «Челси» с июля 2012 года по январь 2017 года. Вместе с «синими» 29-летний бразилец стал победителем чемпионата Англии и Лиги Европы, а также завоевал Кубок английской лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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