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Оскар заявил о намерении завершить карьеру в «Челси»

09:14
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Полузащитник «Шанхай Шанган» Оскар рассказал о желании закончить карьеру в «Челси».

«Я думаю закончить карьеру в «Челси», я хорошо провел там время. Этот клуб очень помог мне вырасти и реализовать мечту сыграть в Лиге чемпионов. «Челси» помог мне поучаствовать в чемпионате мира и выиграть чемпионат Англии. У меня много друзей в клубе. Я мечтаю закончить карьеру там», — цитирует talkSPORT Оскара.

Оскар выступал за «Челси» с июля 2012 года по январь 2017 года. Вместе с «синими» 29-летний бразилец стал победителем чемпионата Англии и Лиги Европы, а также завоевал Кубок английской лиги.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/844250/

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