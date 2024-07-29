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Сегодня, 11:24

Оскар Бобб рассказал об игре с Холанном в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Вингер «Манчестер Сити» Оскар Бобб рассказал, что думает об игре с нападающим Эрлином Холанном.

«Я просто стараюсь увидеть, где находится Эрлин, и отдать ему пас. Если я сделаю все правильно, он обязательно забьет. С ним легко играть, легко понять, что он делает и чего хочет. Он один из лучших в мире, не так ли?» — цитирует Бобба журналист Фред Кальдейра.

21-летний футболист отметился 3 результативными передачами в 2 товарищеских матчах клуба.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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