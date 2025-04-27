Осимхен — главная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, арендованный «Галатасараем», может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на 26-летнего нигерийца претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб сделал форварда главной целью на летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Осимхен провел 35 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.