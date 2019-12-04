Ориги забивал во всех домашних дерби с «Эвертоном», в которых играл

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». По ходу первого тайма его команда ведет со счетом 3:1.

Как сообщает Opta бельгиец забивал во всех домашних матчах против «Эвертона», в которых участвовал. На данный момент в его активе пять мячей в четырех играх. В трех предыдущих дерби на «Энфилде» он забивал по одному разу.

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