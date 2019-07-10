Нападающий Дивок Ориги продлил контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Соглашение заключено на пять лет.

– Я всегда чувствовал себя здесь комфортно. Я стал человеком здесь, в этом клубе, подписал контракт, когда мне было 19 лет. Когда мы должны были принять решение, я просто хотел сначала поговорить с клубом и моим окружением, но всегда было ощущение, что хочу остаться.

В прошлом сезоне 24-летний форвард в чемпионате Англии провел 12 матчей, забил три мяча. В Лиге чемпионов на его счету три мяча в восьми встречах.