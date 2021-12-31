Ориги попал в сферу интересов «Ювентуса»
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб уже сделал запрос по 26-летнему форварду. Однако официального предложения от туринцев еще не поступало.
В этом сезоне Ориги провел 10 матчей в составе «Ливерпуля» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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