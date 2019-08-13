Ориги объяснил, что заставило его остаться в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал о том, почему продлил контракт с клубом.

- Настал момент, когда я должен был сесть за стол и поговорить с клубом для того, чтобы понять, хотят ли со мной продлевать контракт. Но, в конце концов, внутренний голос подсказал мне, что я должен остаться в "Ливерпуле". Наша команда собрана из очень талантливых игроков, а вокруг клуба сконцентрирована положительная энергия. Впереди у нас много матчей, и каждый из игроков команды голоден до побед. Я хочу помочь команде добиваться высоких результатов в той степени, в какой я способен.

Новое соглашение с 24-летним нападающим заключено на пять лет. В прошлом сезоне в чемпионате Англии он провел 12 матчей, забил три мяча. В Лиге чемпионов на счету Ориги три гола в восьми встречах.

14 августа "Ливерпуль" сыграет за Суперкубок УЕФА против "Челси". Матч пройдет в Стамбуле и начнется в 22.00 по московскому времени.