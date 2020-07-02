Орье может перейти в «Монако». В «Тоттенхэме» недовольны поведением игрока

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может продолжить карьеру в «Монако», сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб недоволен поведением 27-летнего ивуарийца и может с ним расстаться, несмотря на то, что он является игроком основного состава. Орье трижды нарушал правила изоляции во время карантина, что фиксировалось клубом. Сообщается, что новый спортивный директор «Монако» Пол Митчелл заинтересован в приобретении защитника «шпор».

В сезоне-2019/20 Орье провел за «Тоттенхэм» 35 матчей, на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ивуарийца в 16 миллионов евро.