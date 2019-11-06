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Опубликовано видео нападения на Езила и Колашинаца

19:02
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Официальный Twitter полиции Лондона опубликовал видео нападения на футболистов «Арсенала» Месута Езила и Сеада Колашинаца.

Ранее стало известно, что свою вину в вооруженном нападении на футболистов с целью ограбления признали 26-летний Джордан Нортовер и 30-летний Эшли Смит. 8 ноября суд вынесет им приговор.

26 июля 2019 года двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись. В итоге злоумышленники были найдены полицией.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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