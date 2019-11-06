Опубликовано видео нападения на Езила и Колашинаца

Официальный Twitter полиции Лондона опубликовал видео нападения на футболистов «Арсенала» Месута Езила и Сеада Колашинаца.

Ранее стало известно, что свою вину в вооруженном нападении на футболистов с целью ограбления признали 26-летний Джордан Нортовер и 30-летний Эшли Смит. 8 ноября суд вынесет им приговор.

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.



CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn't bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off ? https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 6, 2019

26 июля 2019 года двое мужчин, вооружившись ножами, окружили автомобиль Езила и заставили его выйти из машины. Немецкий хавбек побежал в соседнее кафе за помощью, но в этот момент отпор грабителям дал Колашинац, который ехал с ним. Босниец атаковал бандитов, и те скрылись. В итоге злоумышленники были найдены полицией.

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