Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля

Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.

Сезон-2019/20 возобновится 17 июня. В этот день пройдут два отложенных матча 28-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Календарь выглядит следующим образом (время начала матчей — мск):

17 июня, среда

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» (в 20.00)

«Манчестер Сити» — «Арсенал» (22.00)

19 июня, пятница

«Норвич» — «Саутгемптон» (20.00)

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (22.00)

20 июня, суббота

«Уотфорд» — «Лестер» (14.30)

«Брайтон» — «Арсенал» (17.00)

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» (19.30)

«Борнмут» — «Кристал Пэлас» (21.45)

21 июня, воскресенье

«Ньюкасл» — «Шеффилд» (18.00)

«Астон Вилла» — «Челси» (20.30)

«Эвертон» — «Ливерпуль» (21.00)

22 июня, понедельник

«Манчестер Сити» — «Бернли» (20.00)

23 июня, вторник

«Саутгемптон» — «Арсенал» (20.00)

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (22.15)

24 июня, среда

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» (20.00)

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» (20.00)

«Норвич» — «Эвертон» (20.00)

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (22.15)

25 июня, четверг

«Бернли» — «Уотфорд» (20.00)

«Лестер» — «Брайтон» (20.00)

«Челси» — «Манчестер Сити» (22.15)

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» (22.15)

28 июня, воскресенье

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» (14.00)

«Уотфорд» — «Саутгемптон» (16.30)

29 июня, понедельник

«Кристал Пэлас» — «Бернли» (22.00)

30 июня, вторник

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (20.00)

«Шеффилд» — «Тоттенхэм» (22.15)

1 июля, среда

«Борнмут» — «Ньюкасл» (20.00)

«Эвертон» — «Лестер» (20.00)

«Вест Хэм» — «Челси» (22.15)

2 июля, четверг

«Арсенал» — «Норвич» (20.00)

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (22.15)