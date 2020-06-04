Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля
Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Сезон-2019/20 возобновится 17 июня. В этот день пройдут два отложенных матча 28-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Календарь выглядит следующим образом (время начала матчей — мск):
17 июня, среда
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» (в 20.00)
«Манчестер Сити» — «Арсенал» (22.00)
19 июня, пятница
«Норвич» — «Саутгемптон» (20.00)
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (22.00)
20 июня, суббота
«Уотфорд» — «Лестер» (14.30)
«Брайтон» — «Арсенал» (17.00)
«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» (19.30)
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» (21.45)
21 июня, воскресенье
«Ньюкасл» — «Шеффилд» (18.00)
«Астон Вилла» — «Челси» (20.30)
«Эвертон» — «Ливерпуль» (21.00)
22 июня, понедельник
«Манчестер Сити» — «Бернли» (20.00)
23 июня, вторник
«Саутгемптон» — «Арсенал» (20.00)
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (22.15)
24 июня, среда
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд» (20.00)
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» (20.00)
«Норвич» — «Эвертон» (20.00)
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (22.15)
25 июня, четверг
«Бернли» — «Уотфорд» (20.00)
«Лестер» — «Брайтон» (20.00)
«Челси» — «Манчестер Сити» (22.15)
«Вулверхэмптон» — «Борнмут» (22.15)
28 июня, воскресенье
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» (14.00)
«Уотфорд» — «Саутгемптон» (16.30)
29 июня, понедельник
«Кристал Пэлас» — «Бернли» (22.00)
30 июня, вторник
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (20.00)
«Шеффилд» — «Тоттенхэм» (22.15)
1 июля, среда
«Борнмут» — «Ньюкасл» (20.00)
«Эвертон» — «Лестер» (20.00)
«Вест Хэм» — «Челси» (22.15)
2 июля, четверг
«Арсенал» — «Норвич» (20.00)
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (22.15)
Дополнительная информация:
https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/premier-league-fixture-list-season-dates-kick-off-times-latest-a9546486.html