Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии-2020/21. До данной стадии смогли дойти 12 клубов премьер-лиги и четыре представителя чемпионшипа: «Барнсли», «Борнмут», «Бристоль Сити» и «Суонси».
Действующий обладатель трофея «Арсенал» не смог защитить титул, уступив в 1/16 финала «Саутгемптону» (0:1). Чемпион Англии «Ливерпуль» проиграл в том же раунде «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Полностью состав участников 1/8 финала выглядит следующим образом:
«Бернли» — «Борнмут»
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
«Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»
«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
«Барнсли» — «Челси»
«Эвертон» — «Тоттенхэм»
«Суонси» — «Манчестер Сити»
«Лестер» — «Брайтон»
Игры 1/8 финала пройдут 8-11 февраля.
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