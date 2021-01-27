Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии-2020/21. До данной стадии смогли дойти 12 клубов премьер-лиги и четыре представителя чемпионшипа: «Барнсли», «Борнмут», «Бристоль Сити» и «Суонси».

Действующий обладатель трофея «Арсенал» не смог защитить титул, уступив в 1/16 финала «Саутгемптону» (0:1). Чемпион Англии «Ливерпуль» проиграл в том же раунде «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Полностью состав участников 1/8 финала выглядит следующим образом:

«Бернли» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

«Барнсли» — «Челси»

«Эвертон» — «Тоттенхэм»

«Суонси» — «Манчестер Сити»

«Лестер» — «Брайтон»

Игры 1/8 финала пройдут 8-11 февраля.