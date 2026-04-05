«Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» в полуфинале Кубка Англии, «Челси» — с «Лидсом»

5 апреля состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Англии.

В воскресенье последним полуфиналистом турнира стал «Лидс», который в четвертьфинале выбил «Вест Хэм» (2:2, пенальти 4:2).

В полуфинале «Лидс» встретится с «Челси». В другой паре «Манчестер Сити» сыграет против «Саутгемптона», который в предыдущей стадии обыграл «Арсенал» (2:1).

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