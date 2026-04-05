«Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» в полуфинале Кубка Англии, «Челси» — с «Лидсом»
5 апреля состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Англии.
В воскресенье последним полуфиналистом турнира стал «Лидс», который в четвертьфинале выбил «Вест Хэм» (2:2, пенальти 4:2).
В полуфинале «Лидс» встретится с «Челси». В другой паре «Манчестер Сити» сыграет против «Саутгемптона», который в предыдущей стадии обыграл «Арсенал» (2:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|7
|0
|0
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|7
|6
|0
|1
|11-5
|18
|
3
|Брайтон
|7
|5
|1
|1
|23-5
|16
|
4
|Челси
|7
|4
|1
|2
|17-13
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
7
|Лидс
|7
|2
|4
|1
|9-6
|10
|
8
|Эвертон
|7
|2
|4
|1
|8-7
|10
|
9
|Ипсвич
|7
|3
|0
|4
|11-15
|9
|
10
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
11
|Астон Вилла
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
12
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|МЮ
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
14
|Кристал Пэлас
|7
|2
|1
|4
|9-17
|7
|
15
|Тоттенхэм
|7
|1
|3
|3
|6-10
|6
|
16
|Борнмут
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
17
|Ковентри
|7
|2
|0
|5
|6-14
|6
|
18
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
19
|Фулхэм
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Сандерленд
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.10
|14:30
|Эвертон – Челси
|0 : 2
|17.10
|17:00
|Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 2
|17.10
|17:00
|Фулхэм – Халл Сити
|1 : 0
|17.10
|17:00
|Ман. Сити – Ипсвич
|3 : 2
|17.10
|19:30
|Ньюкасл – Астон Вилла
|0 : 1
|18.10
|16:00
|Борнмут – Сандерленд
|2 : 0
|18.10
|16:00
|Брайтон – Кристал Пэлас
|5 : 0
|18.10
|16:00
|Лидс – МЮ
|1 : 1
|18.10
|18:30
|Нот. Форест – Арсенал
|0 : 1
|19.10
|22:00
|Тоттенхэм – Ковентри
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|4
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|5
|1
|1
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