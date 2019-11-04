Операция Андре Гомеша прошла успешно

«Эвертон» выступил с заявлением относительно состояния здоровья полузащитника Андре Гомеша. Футболист перенес успешную операцию, сообщает официальный сайт клуба.

У него был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.

Гомеш получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1).

На 79-й минуте встречи нападающий «шпор» Сон Хын Мин пытался догнать Гомеша на левом фланге и сделал подкат. После этого 26-летний португалец столкнулся с другим игроком «шпор», Сержем Орье, и его голеностопный сустав вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречиМартин Аткинсон после паузы показал корейскому нападающему прямую красную карточку.

? | A positive update on @aftgomes. ?



On behalf of Andre, we'd like to thank everybody for their support. #EFC pic.twitter.com/RHuIkOAr8V — Everton (@Everton) November 4, 2019

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