«Они выиграли Лигу чемпионов и получили уверенность». Гвардьола поздравил «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после поражения от «Челси» в 31-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что команда хочет сократить отставание от «Ливерпуля». «Красные» за 7 туров до конца сезона стали чемпионами.

— С точки зрения игры, мы играли хорошо, но наши ошибки... — цитирует BBC Гвардьолу. - Поздравляю «Ливерпуль» с этим замечательным сезоном. У нас еще есть пять или шесть недель для игр. Мы много выиграли за последние несколько лет и, конечно, хотим сократить отставание.

Мы были непоследовательны, как и в предыдущих сезонах. «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и получил уверенность. Они играли в каждом так, как будто это была их последняя игра. Не можем забывать, что мы все еще вторые в лиге, поэтому лучше, чем многие команды.