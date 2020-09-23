Он вытеснил из состава Канчельскиса и стал иконой футбола и стиля. В этот день в «МЮ» дебютировал Бекхэм

Сегодня, 23 сентября, исполнилось 28 лет дебюту Дэвида Бекхэма в первой команде «Манчестер Юнайтед». Полузащитник вышел на поле в 17 лет в матче Кубка лиги-1992/93 против «Брайтона», заменив россиянина Андрея Канчельскиса. В 1995 году, после ухода Канчельскиса, Бекхэм закрепил место в основном составе «МЮ».

В 2003 году хавбек перешел в «Реал» из-за конфликта с Алексом Фергюсоном, и на его место пришел будущий шестикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Позднее в карьере Бекхэма были «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». В 2013 году он завершил карьеру, а с 2018-го является совладельцем клуба MLS «Интер Майами».

В «МЮ» Бекхэм провел в общей сложности 387 матчей, забил 85 голов, сделал 98 передач и завоевал 10 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов в 1999 году.