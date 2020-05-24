24 мая 1966 года в Марселе родился Эрик Кантона. Сегодня знаменитому французскому футболисту исполняется 54 года.

Наибольшую известность Кантона приобрел, выступая за «Марсель», «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». Он становился обладателем Кубка Франции, четырехкратным победителем чемпионата Англии, многократным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кантона прославился не только своими футбольными талантами, но и крутым нравом. 25 января 1995 года в гостевом матче против «Кристал Пэлас» защитник хозяев Ричард Шоу прихватил Эрика за футболку, на что вспыльчивый француз ответил, ударив обидчика ногой. Судья немедленно предъявил французу красную карточку. Покидая поле, Кантона поддался на провокацию болельщика «Кристал Пэлас», запрыгнув на трибуны и ударив последнего ногой в стиле кун-фу, за чем последовала серия ударов кулаками.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Грэм Келли назвал этот инцидент «позорным пятном» на репутации футбола. «Манчестер Юнайтед» дополнительно оштрафовал Кантона в размере его двухнедельных зарплат. Кроме того, Эрика лишили капитанской повязки в сборной Франции.