«Он слишком дорогой для «Манчестер Сити». Хосеп Гвардьола — о полузащитнике «Астон Виллы»
03:40
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после матча 10-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:3) отдал должное полузащитнику соперников Джеку Грилишу.
— Он невероятен, — цитирует испанского специалиста Daily Mail. — Игрок топ-уровня. Я рад, что он остался в Чемпионшипе, чтобы помочь своему клубу. Это талантливый игрок, который всегда что-то создает. Невероятный, но слишком дорогой игрок для «Манчестера».
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...