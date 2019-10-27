Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после матча 10-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:3) отдал должное полузащитнику соперников Джеку Грилишу.

— Он невероятен, — цитирует испанского специалиста Daily Mail. — Игрок топ-уровня. Я рад, что он остался в Чемпионшипе, чтобы помочь своему клубу. Это талантливый игрок, который всегда что-то создает. Невероятный, но слишком дорогой игрок для «Манчестера».

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