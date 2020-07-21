«Он достаточно силен психологически». Сульшер вступился за Де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вступился за вратаря своей команды, Давида Де Хеа. Испанец подвергся критике из-за неудачной игры в полуфинале Кубка Англии против «Челси» (1:3).

— Давид достаточно силен психологически, чтобы понимать, что его работа — это тренировки и подготовка к матчам, — цитирует Goal.com Сульшера. — Заменит ли его Серхио Ромеро? Ваша работа — писать об этом, а моя — подготовить команду к игре с «Вест Хэмом». Не хочу говорить о персоналиях, никто не думает, что мы можем оказать на людей еще больше давления.

В сезоне-2019/20 Де Хеа провел за «МЮ» 40 матчей и пропустил 41 мяч.