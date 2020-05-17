«Он был почти так же важен, как Роналду». Руни назвал неочевидного лидера «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отметил важность Пак Джи Суна для успехов команды во второй половине нулевых. Корейских хавбек защищал цвета «МЮ» с 2005 по 2012 год, провел 205 матчей, забил 27 голов и помог завовать 11 трофеев, включая четыре чемпионских титула и Лигу чемпионов.

— Если 12-летнему назовешь Криштиану Роналду, то они определенно скажут: «Да, он был классный игрок в «Манчестер Юнайтед», — цитирует The Sunday Times Руни. — Но если скажешь «Пак Джи Сун», они могут не знать, кто это. Но для всех нас, кто играл с Паком, он был почти настолько же важен для успеха.