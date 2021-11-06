«Он будет забивать даже в 75 лет». Гвардиола — о Роналду
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду будет забивать голы всю жизнь, даже в 75 лет. Наверное, к тому времени он уже уйдет из футбола, но продолжит забивать, жаря барбекю на домашней вечеринке. То, что сделали он и Месси за последние десять лет, говорит само за себя. Возвращение Криштиану в АПЛ хорошо для лиги. «МЮ» принадлежит Роналду, Роналду принадлежит «МЮ». Они друг другу отлично подходят. Так было в прошлом, так сейчас, возможно, так же будет в будущем, посмотрим», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.
Сегодня, 6 ноября «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ. Начало встречи — в 15.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/watch/video/sports/12461069/pep-ronaldo-will-be-scoring-goals-at-75
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