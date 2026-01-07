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7 января, 04:52

Гласнер: «Если от «Сити» поступит крупное предложение, и Гехи захочет уйти, то это произойдет»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал информацию о возможному уходе защитника Марка Гехи из клуба в зимнее трансферное окно.

«Ситуация такова, что контракт Гехи истекает летом, и если кто-то придет за ним, наступит момент, когда клуб скажет: «Сейчас финансовый вопрос важнее спортивного». Мы должны это принять и постараться добиться наилучшего результата. Поэтому я всегда говорю: «Я не знаю». Потому что сейчас все по-другому.

Будет определенный порог, после которого клуб должен будет продать... Если игрок скажет: «Я хочу уйти», и сумма будет выше этого порога, это произойдет. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, что если от «Сити» поступит крупное предложение, и Марк захочет уйти, то это произойдет», — цитирует BBC Гласнера.

В этом сезоне 25-летний Гехи сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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