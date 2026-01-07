Гласнер: «Если от «Сити» поступит крупное предложение, и Гехи захочет уйти, то это произойдет»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал информацию о возможному уходе защитника Марка Гехи из клуба в зимнее трансферное окно.
«Ситуация такова, что контракт Гехи истекает летом, и если кто-то придет за ним, наступит момент, когда клуб скажет: «Сейчас финансовый вопрос важнее спортивного». Мы должны это принять и постараться добиться наилучшего результата. Поэтому я всегда говорю: «Я не знаю». Потому что сейчас все по-другому.
Будет определенный порог, после которого клуб должен будет продать... Если игрок скажет: «Я хочу уйти», и сумма будет выше этого порога, это произойдет. Я не настолько наивен, чтобы не понимать, что если от «Сити» поступит крупное предложение, и Марк захочет уйти, то это произойдет», — цитирует BBC Гласнера.
В этом сезоне 25-летний Гехи сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -