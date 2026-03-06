Гласнер: «Кристал Пэлас» сейчас будет работать над стабильностью на протяжении всего матча»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Это был приятный вечер, особенно учитывая результат и игру «Кристал Пэлас» в первом тайме. Вторая половина меня не очень порадовала, мы не контролировали игру так, как хотели, имея на одного лишнего игрока. Мы предоставили «шпорам» слишком много стандартных положений и опасных моментов в своей штрафной, но такое случается.

Больше всего мне понравилась реакция команды после пропущенного гола. Было здорово отыграться и забить фантастические голы. Будем сейчас работать над стабильностью на протяжении всего матча», — цитирует BBC Гласнера.

«Кристал Пэлас» набрал 38 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 29 очками располагается на 16-й строчке.

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