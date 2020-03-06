Оливье Жиру заявил, что счастлив в «Челси» и не исключил, что останется в команде

Нападающий Оливье Жиру заявил, что чувствует себя счастливым в составе «Челси» и, возможно, останется в лондонской команде.

— Счастлив ли я в «Челси»? Конечно, — цитирует Goal.com Жиру. — Осталось несколько недель до конца сезона, нам нужны победы в матчах и, возможно, нашей команде удастся завоевать трофей. Думаю, что меня впереди ждут еще 2-3 хороших сезона. Пока не время говорить о контрактах, приму решение позже, однако тяжелый период уже позади. Прошлый месяц был непростым, но у меня был разговор с главным тренером, который убедил, что обязательно даст мне шанс. Так в итоге и получилось. Я стараюсь отплатить тренеру за уверенность во мне. Делаю на поле все, что в моих силах. Очень рад вернуться в состав, вместе с этим ко мне вернулась уверенность. Трансферное окно позади, я — игрок «Челси», я счастлив в этой команде, и это самое главное.

Жиру не попадал в заявку «Челси» на протяжении двух месяцев (с декабря по январь), но после травмы другого форварда «синих» Тэмми Абрахама вновь начал получать игровое время. 33-летний француз принял участие в 5 матчах лондонской команды за последние 3 недели и забил 1 гол. Контракт Жиру с «Челси» заканчивается в июне 2020 года, ранее в СМИ появлялась информация о том, что игрок продолжит карьеру в чемпионате Италии.