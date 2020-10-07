Оливье Жиру: «Я был близок к переезду в серию А, но мой переход не состоялся»

Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал, что мог продолжить карьеру в Италии.

Ранее сообщалось, что французом интересовались «Ювентус», «Интер» и «Лацио».

— Я не могу ничего исключать в будущем, но я не думаю, что вернусь в чемпионат Франции, — приводит слова Жиру RMC. - Я хочу играть на высшем уровне в Европе еще два или три года, а затем, возможно, перееду в МЛС.

Я был близок к переезду в серию А, где восхищаются опытными игроками, но, в конце концов, мой переход в Италию не состоялся. Кто знает, что меня ждет в будущем. Я буду оценивать возможности, которые у меня будут.