Оливье Жиру: "Тренер использует Азара во вред нападающим"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметил, что хотел бы продолжить карьеру в Англии. Француз добавил, что некоторые решения главного тренера Маурицио Сарри ему непонятны.

– Люди никогда не будут полностью довольны. У меня есть небольшое чувство сожаления и разочарования, ведь болельщики ждут, что форвард будет забивать голы, - цитирует Жиру goal.com. - Я четвертый в списке лучших бомбардиров французского футбола. И этого никто не заберет.

Тренер использует Азара на позиции девятки, но это вредит нападающим. Тем не менее, Азар – лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Если "Челси" получит еще Игуаина, то мое будущее в клубе станет еще более туманным.

Я никогда не говорил "нет" касаемо возвращения во Францию. "Лион" и "Марсель" – замечательные клубы. Однако пока АПЛ у мене в приоритете.