Оливье Жиру: «Бог хотел, чтобы я остался в «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о том, что едва не покинул лондонскую команду минувшей зимой.

— Я собирался уходить из «Челси» в январе, потому что совсем не играл, а мне была нужна практика, чтобы попасть в состав сборной Франции на Евро-2020, — приводит Goal.com слова Жиру. — Едва не ушел из клуба, но теперь думаю, что бог хотел, чтобы я остался. Главный тренер сказал, что не может позволить мне уйти, потому что меня некем заменить. Он пообещал выпускать меня чаще и сдержал слово, а я постарался доказать ему, что он может на меня рассчитывать, если нужно.

На счету Жиру 3 гола в 13 матчах за «Челси» в сезоне-2019/20.