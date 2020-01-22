Олдскул на матче «Арсенала»: пожилая фанатка снимает игру на пленочный фотоаппарат

Оператор матча чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» обратил внимание на одну из болельщиц «пушкарей». Пожилая фанатка взяла на игру пленочный фотоаппарат и по ходу встречи делала на него снимки. Судя по движениями пальцев, аппарат у женщины, к тому же, был ручной перемотки.

Пленочные фотоаппараты вышли из моды в начале нулевых в связи с развитием цифровой фотографии. Так в июне компания Canon прекратила продажи последней пленочной камеры.