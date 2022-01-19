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Сегодня, 14:00

Окслейд-Чемберлен пропустит ответный матч «Ливерпуля» с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги

Иван Торопцев
Корреспондент

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Пеп Линдерс сообщил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги против «Арсенала».

«Я говорил с Алексом вчера, он считает, что его травма не так серьезна. Мы будем следить за его состоянием. Я не исключаю, что он может попасть в заявку на матч чемпионата в выходные, но завтрашнюю игру с «Арсеналом» он точно пропустит», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Линдерса.

Окслейд-Чемберлен получил травму лодыжки 16 января в матче 22-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:0). На счету 28-летнего англичанина 2 гола и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне.

Ответный матч полуфинала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится завтра, 20 января, начало — в 22.45 (мск). Первая встреча закончилась со счетом 0:0.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/alex-oxlade-chamberlain-injury-update
Алекс Окслейд-Чемберлен
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
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Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

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Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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Арсенал

 10 1 4
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