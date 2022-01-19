Окслейд-Чемберлен пропустит ответный матч «Ливерпуля» с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Пеп Линдерс сообщил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит ответный матч полуфинала Кубка английской лиги против «Арсенала».

«Я говорил с Алексом вчера, он считает, что его травма не так серьезна. Мы будем следить за его состоянием. Я не исключаю, что он может попасть в заявку на матч чемпионата в выходные, но завтрашнюю игру с «Арсеналом» он точно пропустит», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Линдерса.

We are continuing to assess the ankle injury Alex Oxlade-Chamberlain sustained last weekend, but are hopeful the midfielder's lay-off will be short term. — Liverpool FC (@LFC) January 19, 2022

Окслейд-Чемберлен получил травму лодыжки 16 января в матче 22-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:0). На счету 28-летнего англичанина 2 гола и 2 результативных передачи в 25 матчах за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне.

Ответный матч полуфинала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится завтра, 20 января, начало — в 22.45 (мск). Первая встреча закончилась со счетом 0:0.