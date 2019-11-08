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Окслейд-Чемберлен признан лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре

20:32
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Полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена признали лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем месяце хавбек провел три матча во всех турнирах и забил три гола: сделал дубль в ворота «Генка» (4:1) в Лиге чемпионов и отметился голом в ворота «Арсенала» (5:5, 5:4 — по пенальти) в Кубке английской лиги.

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