Окслейд-Чемберлен признан лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре

Полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена признали лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем месяце хавбек провел три матча во всех турнирах и забил три гола: сделал дубль в ворота «Генка» (4:1) в Лиге чемпионов и отметился голом в ворота «Арсенала» (5:5, 5:4 — по пенальти) в Кубке английской лиги.

BOSS goals ??

BIG performances ? @StanChart Player of the Month ?



A stunning October for @Alex_OxChambo ? pic.twitter.com/usmMk4v6fK — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2019

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