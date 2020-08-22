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Окслейд-Чемберлен получил повреждение и пропустит предсезонную подготовку «Ливерпуля»

13:17
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Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

По информации источника, 27-летний англичанин заработал повреждение колена на тренировке команды, которая находится на сборе в Австрии. Сроки восстановления игрока не сообщаются. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что футболист точно не сможет принять участие в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала», который состоится 29 августа.

В сезоне-2019/20 Окслейд-Чемберлен провел за «Ливерпуль» 43 матча, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи.

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