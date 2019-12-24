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Окслейд-Чемберлен может пропустить шесть недель из-за травмы

21:36
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Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, возможно, пропустит шесть недель из-за травмы. Об этом сообщает The Times. Ранее стало известно, что он не сыграет в двух последних матчах команды в нынешнем году.

Футболист получил повреждение лодыжки в финальном матче клубного чемпионата мира против «Фламенго» (1:0). Обследование показало повреждение связок, что точно означает пропуск ближайших матчей в праздничные дни.

26-летний англичанин в текущем сезоне 21 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил пять мячей.

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