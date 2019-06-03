15:31 | Футбол — Англия

Okko: стоимость месячной подписки на АПЛ составит 549 рублей. Сутки – 199

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Стали известны цены подписок на АПЛ видеосервиса Okko, информирует официальный Твиттер онлайн-кинотеатра. Спортивный раздел сайта начнет работать с 1 августа.

Годовая подписка на чемпионат Англии будет стоить 2990 рублей. Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 рублей до 31 июля, затем – 3990 рублей), на месяц (от 399 рублей) и на сутки (199 рублей).

Отметим, что Rambler Group приобрел права на показ чемпионата Англии в России весной 2019-го. Ранее трансляции матчей АПЛ показывал "Матч ТВ".

 

Все о чемпионате Англии – здесь

 

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