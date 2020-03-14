Огбонна посетовал на недостаточную борьбу с коронавирусом в Англии

Защитник «Вест Хэма» и сборной Италии Анджело Огбонна отметил, что его не устраивает, как относятся к коронавирусу в Англии.

— Я рад и чувствую облегчение в связи с тем, что чемпионат приостановлен, в том числе в низших лигах, — цитирует Огбонну Corriere della Sera. — Выглядело почти так, что они хотели проигнорировать такую серьезную проблему. Дело не только в футболе, но и в английском менталитете. Они до сих пор не осознают опасность вируса.

Совершенно неприемлемо, что нашему матчу с «Арсеналом» позволили состояться. Они только недавно играли с «Олимпиакосом», президент которого заболел коронавирусом. Они будто ждали, пока кто-нибудь умрет, чтобы принять меры.