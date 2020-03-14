Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Огбонна посетовал на недостаточную борьбу с коронавирусом в Англии

14:36
Теги:

Защитник «Вест Хэма» и сборной Италии Анджело Огбонна отметил, что его не устраивает, как относятся к коронавирусу в Англии.

— Я рад и чувствую облегчение в связи с тем, что чемпионат приостановлен, в том числе в низших лигах, — цитирует Огбонну Corriere della Sera. — Выглядело почти так, что они хотели проигнорировать такую серьезную проблему. Дело не только в футболе, но и в английском менталитете. Они до сих пор не осознают опасность вируса.

Совершенно неприемлемо, что нашему матчу с «Арсеналом» позволили состояться. Они только недавно играли с «Олимпиакосом», президент которого заболел коронавирусом. Они будто ждали, пока кто-нибудь умрет, чтобы принять меры.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир