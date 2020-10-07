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Официальный Twitter «Манчестер Сити» приостановил работу

13:46
Стадион и эмблема &quot;Манчестер Сити&quot;. Фото "Манчестер Сити"
Стадион и эмблема &quot;Манчестер Сити&quot;. Фото "Манчестер Сити"

Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter приостановил работу.

Профиль @ManCity, который клуб официально использовал в социальной сети, перестал функционировать. Если попробовать зайти в аккаунт, Twitter выдаст надпись: «Такой учетной записи нет».

В социальных сетях появилась информация о том, что профиль клуба заблокировали из-за накрутки ботов-подписчиков. BBC приводит официальную версию представителей клуба, которые заявляют, что аккаунт недоступен по техническим причинам.

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