Официальный Twitter «Манчестер Сити» приостановил работу
13:46
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter приостановил работу.
Профиль @ManCity, который клуб официально использовал в социальной сети, перестал функционировать. Если попробовать зайти в аккаунт, Twitter выдаст надпись: «Такой учетной записи нет».
В социальных сетях появилась информация о том, что профиль клуба заблокировали из-за накрутки ботов-подписчиков. BBC приводит официальную версию представителей клуба, которые заявляют, что аккаунт недоступен по техническим причинам.
Аккаунт «Манчестер Сити» исчез из Твиттера pic.twitter.com/C3buptDwTg— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 7, 2020