Официальный Twitter «Манчестер Сити» приостановил работу

Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter приостановил работу.

Профиль @ManCity, который клуб официально использовал в социальной сети, перестал функционировать. Если попробовать зайти в аккаунт, Twitter выдаст надпись: «Такой учетной записи нет».

В социальных сетях появилась информация о том, что профиль клуба заблокировали из-за накрутки ботов-подписчиков. BBC приводит официальную версию представителей клуба, которые заявляют, что аккаунт недоступен по техническим причинам.