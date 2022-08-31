Одноклубники Роналду хотят, чтобы он покинул «Манчестер Юнайтед»

Одноклубники нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотят, что форвард покинул клуб, сообщает ESPN.

По данным источника, новость о желании 37-летнего португальца сменить клуб вызвала радость у некоторых игроков. Сообщается, что Роналду является источником разногласий в «МЮ».

Ранее стало известно, что агент игрока Жорже Мендеш снова установил контакт с «Челси» в преддверии закрытия летнего трансферного дедлайна.

28 августа La Gazzetta dello Sport сообщила, что Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах за «МЮ» в АПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.