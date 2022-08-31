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Сегодня, 08:59

Одноклубники Роналду хотят, чтобы он покинул «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Одноклубники нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотят, что форвард покинул клуб, сообщает ESPN.

По данным источника, новость о желании 37-летнего португальца сменить клуб вызвала радость у некоторых игроков. Сообщается, что Роналду является источником разногласий в «МЮ».

Ранее стало известно, что агент игрока Жорже Мендеш снова установил контакт с «Челси» в преддверии закрытия летнего трансферного дедлайна.

28 августа La Gazzetta dello Sport сообщила, что Роналду готов перейти в «Наполи» на правах аренды.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах за «МЮ» в АПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
6
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
7
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
8
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
9
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
10
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
11
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
12
 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
13
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
19
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 4 0 0
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