Одион Игало: «С детства следил за «Манчестер Юнайтед»
17:04
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился впечатлениями от перехода в английский клуб. Форвард до конца сезона арендован у «Шанхай Шэньхуа».
— Осуществилась моя мечта, потому что я с детства следил за «Манчестер Юнайтед» и мечтал оказаться здесь, — приводит слова Игало Sky Sports News. — Сейчас это реальность. Я не могу сказать больше, пока не начну играть.
Это прекрасная возможность для меня, и я благодарен Богу, моему агенту и тренеру, который дал мне эту возможность быть здесь.
Я проделал очень длинный путь из Шанхая в Манчестер. Сегодня я просто отдохну, а завтра мы начнем работать.
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