Одион Игало: «Если тренер считает меня отличным дополнением к «Манчестер Юнайтед», то я счастлив»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился мнением о своих выступлениях за «красных дьяволов».

— Нападающих обычно судят по голам, — цитирует Goal.com Игало. — Когда ты не забиваешь, то расстраиваешься. Конечно, главное, чтобы побеждала команда, но я, как форвард, хотел бы уходить с поля с забитым мячом каждый раз.

Для меня большая привилегия — присоединиться к «МЮ», играть рядом с такими прекрасными партнерами, молодыми и опытными. Счастлив, если главный тренер считает меня прекрасным дополнением к команде, потому что у нас потрясающий состав. У нас все довольны, приходят на тренировку с улыбкой.

Игало присоединился к «МЮ» зимой 2020 года на правах аренды из «Шанхай Шеньхуа». На счету 31-летнего нигерийца 5 голов и 1 результативная передача в 12 матчах за команду.