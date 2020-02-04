Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»

Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба. Ранее под этим номером выступал полузащитник Антонио Валенсия, который провел в составе «Юнайтед» 10 сезонов.

30-летний нигериец перешел в «МЮ» на правах аренды до конца сезона-2019/20 из «Шанхай Шеньхуа». Он сможет дебютировать за «красных дьяволов» 17 февраля, в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Челси».