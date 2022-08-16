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16 августа, 17:48

Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Глейзер против ухода Роналду

Руслан Минаев
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Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер против ухода нападающего Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.

Глейзер настаивает на том, чтобы 37-летний португалец остался в «МЮ», несмотря на желание игрока покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг дал согласие на уход Роналду.

По данным СМИ, в конце июля «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене форварда Антуана Гризманна на Роналду.

Контракт форварда с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «МЮ» начал новый сезон АПЛ с двух поражений подряд. Команда идет в зоне вылета с разницей голов 1:6.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/man-united-transfer-ronaldo-glazer-24766531
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
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 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
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Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
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Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
21.08 16:00
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

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П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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И К Ж
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