Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Глейзер против ухода Роналду

Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер против ухода нападающего Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.

Глейзер настаивает на том, чтобы 37-летний португалец остался в «МЮ», несмотря на желание игрока покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг дал согласие на уход Роналду.

По данным СМИ, в конце июля «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене форварда Антуана Гризманна на Роналду.

Контракт форварда с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. «МЮ» начал новый сезон АПЛ с двух поражений подряд. Команда идет в зоне вылета с разницей голов 1:6.