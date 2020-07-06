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Очередное массовое тестирование не выявило случаев заражения коронавирусом в клубах АПЛ

6 июля 2020, 23:08
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Случаи заражения коронавирусом не выявлены по результатам 12-го тестирования в клубах АПЛ, сообщает Sky Sports.

Тестирование, которое проводилось с 29 июня по 5 июля, прошли 1 973 человека.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю, всего было проведено 16 280 тестов, 19 дали положительный результат.

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