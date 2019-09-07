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Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе

11:20

Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

Фейковую цитату последнего около полугода назад опубликовал неподтвержденный аккаунт болельщиков синих в «Твиттере».

— В «Порту» всем полузащитникам давали DVD с записью игры Микела, чтобы мы уносили ее домой и учились на ней каждый день. Раньше мы называли его профессором футбола, — якобы сказал Невеш.

Микел на своей странице в Instagram опубликовал эту цитату и подписал: «Для меня это большая честь». Пользователи сети сразу заговорили о том, что цитата фейковая.

I am honored ??

Публикация от Mikel Obi (@mikel_john_obi)

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