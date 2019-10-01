Обамеянгу сложно праздновать голы из-за ВАР

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

— Команда хорошо боролась, — цитирует BBC форварда. — Мы набрали очко, можем быть довольны, так как выезды сюда даются непросто. Во втором тайме мы показали характер.

Мой гол? Я был уверен, что не нахожусь в офсайде. Свисток судьи меня удивил. Всегда стараюсь забить, если даже был офсайд. В итоге гол засчитали, я этому очень обрадовался. Из-за ВАР действительно сложнее отмечать голы. На сто процентов уже не отпразднуешь, но я все равно доволен.

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