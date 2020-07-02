Обамеянг заявил, что готов обсудить с «Арсеналом» условия нового контракта

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о готовности продлить контракт с «канонирами».

— Новый контракт с «Арсеналом»? Готов обсудить этот вопрос с клубом в ближайшее время, — цитирует The Sun Обамеянга. — В данный момент я сосредоточен только на играх. С тех пор, как команду возглавил Микель Артета, стали видны признаки того, что мы движемся в правильном направлении.

Нынешний контракт 31-летнего габонца действует до конца июня 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что форвард не намерен продлевать соглашение и хочет покинуть команду.