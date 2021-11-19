Обамеянг: «Я самый крутой капитан в АПЛ, а может быть, и в мире!»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о своем отношении к роли капитана лондонского клуба.

«Я самый крутой капитан в АПЛ, а может быть, и в мире!» — приводит слова Обамеянга официальный сайт лондонского клуба. — Самое важное качество для капитана — быть примером. Я стараюсь вдохновить не только молодых игроков в команде, но и тех, кто постарше. Я отдаю все свои силы команде. Работа капитана — самая приятная в футболе".

После 11 туров АПЛ «Арсенал» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне 32-летний габонец забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.