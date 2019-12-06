Обамеянг убежал в туалет посреди матча против «Брайтона»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг объяснил, почему в концовке матча 15-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2) его команда несколько минут играла вдесятером — из-за ухода с поля капитана «канониров» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Несколько минут «Арсенал» играл без Обамеянга, который срочно убежал в раздевалку, но вернулся в игру до финального свистка, сообщает Daily Mirror. Футболист бегал по естественной нужде в туалет.

— Он убежал и вернулся две-три минуты спустя. Если ты плохо себя чувствуешь, с этим ничего не поделать, — сказал Юнгберг.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр