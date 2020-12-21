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Обамеянг пропустит четвертьфинал Кубка лиги против «Манчестер Сити»

18:19
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит матч 1/4 финала Кубка английской лиги, сообщает ВВС.

Данную информацию подтвердил тренер «канониров» Микель Артета.

«К сожалению, мы не сможем рассчитывать на Пьера в игре с «Сити» из-за травмы», — цитирует наставника ВВС.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за «Арсенал», в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 22 декабря. Начало — в 23.00 (мск).

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